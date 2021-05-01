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Futbol
Haber GiriÅŸ: 01.05.2021 - 23:12 | Son GÃ¼ncelleme:

Fenerbahçe kaybederse BeÅŸiktaÅŸ kupayÄ± Türk Telekom StadÄ±'na isteyecek

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Fenerbahçe kaybederse BeÅŸiktaÅŸ kupayÄ± Türk Telekom StadÄ±'na isteyecek

SÃ¼per Lig'in 39. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e, Erzurumspor maÃ§Ä±nda puan kaybederse BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ±n TT StadÄ±'na getirilmesini isteyecek.

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 39. haftasÄ±nda evinde Hatayspor'u 7-0 maÄŸlup ederek ÅŸampiyonluÄŸa bir adÄ±m daha yaklaÅŸan ve haftaya Galatasaray'a konuk olacak olan BeÅŸiktaÅŸFenerbahÃ§e'nin Erzurumspor karÅŸÄ±sÄ±nda puan kaybetmesi durumunda ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ±n TÃ¼rk Telekom StadÄ±'na getirilmesi iÃ§in baÅŸvuruda bulunacak.

1 maÃ§ fazlasÄ±yla en yakÄ±n rakibi FenerbahÃ§e'nin 8 puan Ã¶nÃ¼nde, son 3 haftaya lider olarak giren siyah beyazlÄ±lar, hafta TÃ¼rk Telekom'da Galatasaray'Ä±n konuÄŸu olacak.

A Spor'da yer alan habere gÃ¶re, FenerbahÃ§eâ€™nin Erzurumsporâ€™a puan kaybetmesi durumunda BeÅŸiktaÅŸ, TFFâ€™den ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ±n TÃ¼rk Telekom Stadyumu'na getirilmesi iÃ§in talepte bulunacak.

FenerbahÃ§e kaybederse BeÅŸiktaÅŸ kupayÄ± TÃ¼rk Telekom StadÄ±na isteyecek

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