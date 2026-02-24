Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Nihat Kahveci yorumladı: Allah sabır versin! Kerem niye oynamadı?

Haberin Devamı

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlandığı maçta rakibiyle 90+11'de yediği golle 1-1 berabere kalarak Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybettiği haftada ezeli rakibiyle puanları eşitleme fırsatını tepti. Deneyimli yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.

‘GOLDEN SONRAKİ 3-5 DAKİKA ÖNEMLİ’

“Fenerbahçe, Asensio'nun golünden sonra 'Biz bu maçı aldık' dedi. Atılan golden sonraki 3-5 dakika önemlidir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol attı, ardından hemen yedi. Artık bu seviyedeki futbolcular bunu düşünecekler.”

Haberin Devamı

‘FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA SABIR VE HUZUR VERSİN’

“Allah, Fenerbahçeli taraftarlara sabır ve huzur versin. Bu kadar git-gelli bir şey yaşamak kolay değil. İnşallah Fenerbahçelilerde hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü mutluluktan yükselen tansiyon, yenilen son golle tavan yapmış olabilir.”

‘TARAFTARLARIN KALPLERİ KIRILDI’

“Koskoca 45 dakikayı çöpe attın. Nottingham Forest'tan 3 yedin, 1 dakika iyi top oynamadın. Kalplerini kırdın Fenerbahçeli taraftarların. Bugün son dakikada sizin kalplerinize ne yaptılar? Kolay kaldırılabilecek bir durum değil.”

‘ASENSİO’NUN POZİSYONU OLMASA’

“İlk yarıdaki 0.39'luk gol beklentisi nedir? Asensio'nun pozisyonu olmasa 0.11 olacak. Şampiyon olacağım diyorsun, yenilgisiz maça çıkıyorsun, bütün şartlar oluşmuş, geçen gün yenilmişsin ama taraftar çok takmamış, Galatasaray'ın da mağlubiyeti buna sebep olmuş, artık lige döndük yaa...”

“BAZI OYUNCULAR KENDİ FUTBOLUNU OYNUYOR”

“Fenerbahçe'de bazı oyuncular kendi futbolunu oynuyor. İlk yarıdaki Nene ve Musaba... Sanki takım arkadaşları yok, 'Ben kendim oynayayım' var. Büyük takım oyununda paylaşacaksın, çalım zamanında çalım atacaksın. Duvar zamanı duvar yapacaksın. Şut zamanı şut atacaksın. Pas vereceğin zaman pas vereceksin.”

Haberin Devamı

“KEREM NİYE OYNAMADI?”

“Musaba Aktürkoğlu mu izliyoruz dedim. Bu maç Kerem diye bağırıyor. Trabzonspor'a gol atmış, Gençlerbirliği'ne 2 gol atmış, Kerem Aktürkoğlu bugün niye oynamadı?”

‘AYDA BİR KERE OYNUYORSUN’

“Skriniar'a bir şey demem. 25 maç üst üste oynadı. Ölümüne oynadı. Kalecilik yaptı, stoperlik yaptı, kaptanlık yaptı... Onun sakatlanmasına bir şey demem. Çağlar, ayda 1 kere oynuyorsun. Bu kadar sakatlık nedir? Yanlış çalışıyorlar bence. Bu kadar adale sakatlığı olur mu?”

‘ÇOK KÖTÜ HAKEM PERFORMANSI’

“Yasin Kol'u eleştirelim ama şöyle de bir ironi yapalım. Sahada 2 top varken de oyunu kontrol edebiliyor. Ben böylesini görmedim. Çok kötü bir hakem performansı. Bazı verdiği fauller... Aman Allah'ım...”

Haberin Devamı