Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyonları Murat Fevzi Tanırlı yorumladı

Sarı lacivertlilerin 3 golle kazanarak zirve takibini sürdürdüğü maçta, tartışmaları hakem kararları vardı.

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'nin Thelin'le giriştiği mücadele sonrasında Kasımpaşalı oyuncu ceza sahası içinde yerde kalırken turuncu lacivertliler penaltı bekledi.

"AYDINUS HATALI KARAR VERDİ"

Hakem Fırat Aydınus, pozisyon sonrası oyunu devam ettirirken Szalai'nin Thelin'e müdahalesini değerlendiren Murat Fevzi Tanırlı, "Thelin'in pozisyonunun penaltı ve kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Fırat Aydınus burada hatalı bir karar verdi." şeklinde yorumladı.

İPTAL EDİLEN GOL...

Thelin'in ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünü de yorumlayan Tanırlı, pozisyonun ofsayt olmadığını belirtip "İptal edilen golde mavi ve kırmızı çizgiyi görmedik. Çizgiler üst üste bindi. Bu da oyuncular aynı hizadaydı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

AYDINUS VE VAR...

Deneyimli hakemin 47 yaşında geldiğini ve kariyerinin sonuna yaklaştığını belirten Okay Karacan ise "Hakemler 49 yaşına kadar VAR görevi alabiliyor. Maç maçına 4400 TL alıyorlar. Fırat Aydınus kariyerinin sonlanmasıyla buraya evrilebilir." diye konuştu.

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