Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında sahalarda ender rastlanacak anlar! Kimse anlayamadı: İki topla oynanırken penaltı beklediler!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.

İLK YARIDA GOL YOK

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

KADIKÖY'DE İLGİNÇ ANLAR

İkinci yarının 58. dakikasında yaşanan anlar ise karşılaşmaya damga vurdu. Mücadele eşitlikle devam ederken gelişen olay zinciri herkesi şaşkına çevirdi.

Olay döngüsü Marco Asensio'nun topun taca çıktığını düşünerek bırakmasıyla başladı. Meşin yuvarlak ise taç çizgisinde ters falso alarak oyun alanında kaldı.

Oyunun durduğunu düşünen İspanyol futbolcu, kenardan taç atışı kullanmaya yeltenirken, Kamil Ahmet ana topla pasını verdi. Bir anda saha içerisinde 2 top belirdi.

Herkesin hakem Yasin Kol'un oyunu durdurmasını beklerken oyun devam etti ve Fenerbahçe, Kamil Ahmet'in attığı hatalı pasında hücuma çıktı.

Sahada iki top olmasına rağmen gelişen atakta ceza sahasına giren sarı-lacivertli futbolcular, Levent Mercan'ın yerde kalmasıyla Yasin Kol'a dönerek şiddetli penaltı itirazlarında bulundu.

Yasin Kol ise yoğun itirazların ardından 'devam' dedi. Karşılaşma Kasımpaşa'nın aut kullanmasıyla kaldığı yerden devam etti.

DRAMATİK SON





İlerleyen sürede baskılı bir performans sergileyen ve oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, uzun süre baskıyı skora dönüştüremedi.

Maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada 2 puan kaybetti ve puanını 53'e çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

FENERBAHÇE 4. KEZ EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 4. kez puan kaybetti.

Kanarya, bu sezon taraftarı önünde Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe’den sonra Kasımpaşa ile de yenişemedi.

Tedesco’nun öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon 8. kez beraberlik elde etti.