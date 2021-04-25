Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır yıkıldı!

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 37. haftasında kaleci Harun Tekin'in hatası ve sonrasındaki görüntü dikkat çekti.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin 21. dakikasında Harun Tekin'den büyük hata geldi.

Sarı-lacivertliler savunmada hazırlık pasları yaparken Serdar Aziz, topu Harun Tekin'e attı. Harun ise takım arkadaşını topla buluşturmaya çalışırken hata yaptı ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic araya girdi.

Kasımpaşa'nın 10 numarası, bomboş pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturdu.

ALTAY TRİBÜNDE YIKILDI

Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır'ın üzüntüsü de ekranlara yansıdı.

Elinden ameliyatı sebebiyle sahalardan uzak kalan genç file bekçisinin, takım arkadaşının hatası sonrası gözlerini kapattığı ve ve büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN TESELLİ

Sarı-lacivertli oyuncular, golün ardından toplu olarak Harun Tekin'in yanına giderek takım arkadaşlarını teselli etti.

PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmanın 77. dakikasında ise orta alandan gönderilen derinlemesine topla Hajradinovic savunma arkasına hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Harun'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, Harun'u mağlupğ ederek topu ağlarla buluşturdu.

HATAYI TELAFİ ETMİŞTİ

Altay'ın sakatlığı sonrası kaleyi teslim alan Harun Tekin, Başakşehir maçının son dakikalarında da penaltıya sebebiyet vermiş ancak sonrasında Visca'nın vuruşunda gole izin vermemişti.

MUSLERA VE VOLKAN BABACAN'DAN SONRA...

Harun Tekin, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan üçüncü kaleci oldu.

Bu süreçte Muslera 17, Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacak ise 15 hata yaptı.

MESUT ÖZİL TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunmadı.

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Mesut, uzun süre takımından ayrı kaldı.

LEMOS DIŞARDA KALDI

25 yaşındaki stoper, Kasımpaşa dışında ligde oynadıkları son Medipol Başakşehir ve Gaziantep maçlarında da 21 kişilik kadroya alınmamıştı.

Mauricio Lemos, son 3 maçta teknik heyetin tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi