Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına damga vuran karar! Kırmızı kart sonrası Mert Hakan Yandaş ve Aytaç Kara....

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken maçın son bölümünde yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Mert Hakan, Kasımpaşalı Aytaç Kara'ya müdahalede bulundu.

Hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi. Karar sonrası sarı-lacivertli futbolcular, uzun süre itirazlarda bulundu.

Fenerbahçeli oyuncular, Aytaç Kara'nın da Mert Hakan'a vurduğu yönünde itirazlarda bulunsa da VAR incelemesi sonrası kararda bir değişiklik olmadı.

Mert Hakan Yandaş, Aytaç Kara'nın pozisyonda kart görmemesi sebebiyle hakeme uzun süre tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar da pozisyon sonrası hakem Ümit Öztürk'ü sosyal medya üzerinden eleştirdi.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 90. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SİNAN RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, karşılaşmanın ikinci yarısına başlayamadı. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Sinan, 37. dakikada yaşadığı bir ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakmıştı. Sinan, ikinci yarıda yerini Mame Thiam'a bırak

SAMATTA GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, ilk 11'e golle döndü. Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ilk 11 başladığı ilk maç olan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atan Samatta, daha sonra gol bulamamıştı. Yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre forma giyemeyen ve son dönemde oyuna sonradan dahil olan Samatta, son olarak 24 Kasım'da Sivas Belediyespor'a karşı 11 başlamıştı. Samatta, 51. dakikada attığı golle, sarı-lacivertli formayla 104 gün sonra gol atma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu, 69. dakikada yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

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