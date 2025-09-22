Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Nihat Kahveci'den sert eleştiri! 'Oyuncular ligin gittiğinin farkında değil'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe henüz 3. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçti. Asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı.

Kasımpaşa'da Cafu, 45. dakikadaki VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takım, 64. dakikada Hajradinovic'in kaydettiği golle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

Haberin Devamı

'SARAN ŞANSSIZ BAŞLADI'

"Çok fark olmadı. Sadettin Saran bir hedefini gerçekleştirdi ve başkan oldu. Tebrik ediyorum. Başkan olduğu açıklandıktan sonra Fenerbahçe gol yedi. Kadroyu o kurmadı, hocayı o getirmedi ama şanssız başladı. Futbolcular bari tebrik mesajı için koşsaydı."

'KASIMPAŞA'NIN 10 KİŞİ KALDIĞINI HİÇ HİSSETMEDİK'

"Tedesco burası Leipzig, Schalke gibi proje takımı değil. Şampiyon olmasan da olur anlayışı yok burada. Bu kadro maç başı 1 puan kaybeder mi? Rakip 10 kişi kaldı. Kasımpaşa'nın 10 kişi kaldığını hiç hissetmedik. Kasımpaşa'da Gueye'in son vuruşları iyi olsa maçı kazanıyordu."

'OYUNCULAR LİGİN GİTTİĞİNİN FARKINDA DEĞİL'

"Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ı bir kenara koyuyorum. Maçın en iyisiydi. Geldiğinden beri de iyi oynuyor. Biri demiyor mu ya 'lig gidiyor' diye. Hakem hatası varken çıkıyorsunuz 27 kişi! Bizi ıslıklıyorsunuz, tedirginiz diye. Fenerbahçeli futbolcular sizi artık kimse korumayacak. Ali Koç, Mourinho, Branco, Acun Ilıcalı gitti. Sizi koruyacak kimse yok. Oyuncular ligin gittiğinin farkında değil. Galatasaray kazanırsa puan farkı 6 olacak."

Haberin Devamı

'GALATASARAY KÖTÜ DE OYNASA KAYBETMİYOR'

"Tedesco kusura bakma. İşin pratiğinde yoksun. 3 maçta 5 puanın var. Kazandığın maç Trabzonspor erkenden kırmızı kart gördü. Bugün de kırmızı kart vardı. Rakibin Galatasaray kötü de oynasa kaybetmiyor. Sen rakibini ciddiye alacaksın."

'VAR OLMADAN VERİN O KIRMIZIYI'

"İrfan Can Kahveci'nin penaltı beklediği bir pozisyon var bence orada bir şey yok. Devam kararı doğru. Cafu'nun kırmızı kartını da bir kere sahada görün ya. VAR olmadan verin o kırmızıyı. Senin o hareketine 8 maç ceza veririm. Bunun cezası 2 maç olmamalı. Arkadaşlarına saygısızlık bu hareket. Niye rakibine gaddarca tekme atıyorsun. Tartışmasız kırmızı. Adın Cafu olarak bu kadar agresiflik olur mu ya!"

Haberin Devamı