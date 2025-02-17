Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası Nihat Kahveci'den Nesyri ve Dzeko yorumu: Ne kadar önemli olduğunu gördüler!

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin galibiyetini Nihat Kahveci değerlendirdi.



Youssef En-Nesyri'nin performansına dair konuşan Nihat Kahveci, "Youssef En-Nesyri gol makinası. Bağlantı oyununda yok ama gol makinası. Bugün de 2 tane gol attı, pozisyona girdiğinde ne kadar iyi golcü olduğunu gösterdi. Seriye bir bağladı, seri bugün de devam etti" yorumunda bulundu.

Kasımpaşa'nın son maçlarındaki skorlarla dikkat çeken Nihat Kahveci Kontraspor'da yaptığı konuşmada, "Maç önü yayın yapsak, 'Bu maç 0-0 biterse yorumculuğu bırakırım' derdim. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maçta 33 gol olmuş, nasıl gol olmasın? Bugün de 4 tane gol izledik" şeklinde konuştu.



Edin Dzeko'nun oyuna girdikten sonra verdiği katkıya dair Nihat Kahveci, "2-1 olduğunda ister istemez sıkıntılı süreç başlar ama 8 dakika sonra oyuna giren karakter abidesi, tecrübe abidesi, lider Dzeko'nun pasını çok iyi tipleyen En Nesyri ile rahatlayan bir Fenerbahçe" dedi.

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Nihat Kahveci, Edin Dzeko ile ilgili sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bugün kendi üzerine düşeni yapan bir Fenerbahçe vardı. Nesyri'nin attığı ilk gole kadar Kasımpaşa daha iyi oynadı. 3 gol izledi Fenerbahçeli taraftarlar ama sahanın içindeki Dzeko katkısının ne kadar önemli olduğunu gördüler. Dzeko'yu tebrik ediyorum. Bir oyuncunun kaşı yarılıyor oynuyor, bir oyuncunun eli kırılıyor oynuyor; adı Edin Dzeko."