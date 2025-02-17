×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası Nihat Kahveci'den Nesyri ve Dzeko yorumu: Ne kadar önemli olduğunu gördüler!

Güncelleme Tarihi:

#Nihat Kahveci#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası Nihat Kahveciden Nesyri ve Dzeko yorumu: Ne kadar önemli olduğunu gördüler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 11:50

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe adına maçın golleri En Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi. Öte yandan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, sonrada oyuna girdi. A Milli Takım'ın efsane golcülerinden Nihat Kahveci, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. 

Haberin Devamı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin galibiyetini Nihat Kahveci değerlendirdi.

Youssef En-Nesyri'nin performansına dair konuşan Nihat Kahveci, "Youssef En-Nesyri gol makinası. Bağlantı oyununda yok ama gol makinası. Bugün de 2 tane gol attı, pozisyona girdiğinde ne kadar iyi golcü olduğunu gösterdi. Seriye bir bağladı, seri bugün de devam etti" yorumunda bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Kasımpaşa galibiyeti sonrası herkes yıldız oyuncuyu konuşuyor: Fenerbahçeyi 3-6-2 oynatan adam Çok özel oyuncuFenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyeti sonrası herkes yıldız oyuncuyu konuşuyor: 'Fenerbahçe'yi 3-6-2 oynatan adam! Çok özel oyuncu'Haberi görüntüle

Kasımpaşa'nın son maçlarındaki skorlarla dikkat çeken Nihat Kahveci Kontraspor'da yaptığı konuşmada, "Maç önü yayın yapsak, 'Bu maç 0-0 biterse yorumculuğu bırakırım' derdim. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maçta 33 gol olmuş, nasıl gol olmasın? Bugün de 4 tane gol izledik" şeklinde konuştu.

Edin Dzeko'nun oyuna girdikten sonra verdiği katkıya dair Nihat Kahveci, "2-1 olduğunda ister istemez sıkıntılı süreç başlar ama 8 dakika sonra oyuna giren karakter abidesi, tecrübe abidesi, lider Dzeko'nun pasını çok iyi tipleyen En Nesyri ile rahatlayan bir Fenerbahçe" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSzymon Marciniaktan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi açıklamasıSzymon Marciniak'tan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi açıklaması!Haberi görüntüle


Nihat Kahveci, Edin Dzeko ile ilgili sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Bugün kendi üzerine düşeni yapan bir Fenerbahçe vardı. Nesyri'nin attığı ilk gole kadar Kasımpaşa daha iyi oynadı. 3 gol izledi Fenerbahçeli taraftarlar ama sahanın içindeki Dzeko katkısının ne kadar önemli olduğunu gördüler. Dzeko'yu tebrik ediyorum. Bir oyuncunun kaşı yarılıyor oynuyor, bir oyuncunun eli kırılıyor oynuyor; adı Edin Dzeko."

Gözden KaçmasınGalatasaray istiyordu Fenerbahçe transferde devreye girdi Ianis Hagiyi böyle duyurdularGalatasaray istiyordu Fenerbahçe transferde devreye girdi! Ianis Hagi'yi böyle duyurdularHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nihat Kahveci#Fenerbahçe#Edin Dzeko

BAKMADAN GEÇME!