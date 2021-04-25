Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: Biz kavganın içinde olmak istemiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Bir seri yakaladık, bir hava yakaladık, burnumuzu kaldırdık, Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırsa, bir yerden bir şekilde haksız ithamlar, saldırı. Taraftarlarımız, camiamız bana çok kızıyor, niye vurmuyorsunuz masaya yumruğu, niye konuşmuyorsunuz. Biz camiamıza şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayacağız. Hiç bizimle alakası olmayan konular bize yapıştırılmaya çalışılıyor.

"BÖYLE DAVRANIRSAK TÜRK FUTBOLUNUN SORUNLARINI ÇÖZEMEYİZ"

Bundan 1-2 ay önce burada oynanan bir derbi sonrasında bir ezeli rakibimiz demediğini bırakmadı, hepsi iftiraydı. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz, sahaya konsantre olacağız. Maçlar sadece sahada kazanılmıyor, saha dışında kazanılıyor diye bir intiba var. Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek, gerek kendinle ilgili, gerek rakiplerle ilgili sözlerinde... Biz doğru yolda yürüyeceğiz, bu şekilde davranırsak Türk futbolunun sorunlarını çözemeyiz. Çıkarlarımız da sorunlarımız da aynı.

"ŞAMPİYONLUK DEĞERLERDEN FEDAKARLIK YAPILACAK KADAR DEĞERLİ DEĞİL"

Belki taraftarlar yarın hakkımız yendi, 2 puan gitti, şampiyonluk gitti diyebilir ama şampiyonluk değerlerden feragat etmek kadar önemli değil. İnşallah doğruyu yapan oluruz ve hayretle karşıladığım bazı açıklamaların devamı gelmez.

"KISMETSE MUTLU SONA ULAŞIRIZ"

Oyuncular ve oyun bazında fazla konuşmayayım. Adres hocamız. Kalecilikte var, 10 top kurtarırsın, bir tane aptalca hareket yaparsın hepsi heba olur, işin doğasında var. Ben takımımın arzusundan, savaşmasından memnunum, inşallah böyle devam eder ve kısmetse mutlu sona ulaşırız.

"HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Biz 10 senede 3 sene son maçta şampiyonluk kaybettik, her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi biz biliriz.

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