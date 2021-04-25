Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Kasımpaşa maç bilgileri

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için geri sayım devam ediyor. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında da başarısını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 34 müsabakanın 21'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Fenerbahçe ise 69 puanla ikinci sırada yer aldı.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan lig karşılaşmasını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu.

Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada



Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde haftaya 2. sırada giriyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında 3 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ün ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Mesut Özil'e teknik heyet karar verecek



Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut'un durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Mesut Özil, kadroya alınması durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak.

Yıldız isim, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Mesut, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

9 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, bugün sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.