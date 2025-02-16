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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 09:29

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı son yıllarda büyük bir üstünlük sağlarken, Kasımpaşa bu kez seriyi bozmak istiyor. İki takım arasındaki istatistikler ve kritik detaylar dikkat çekiyor. Fenerbahçe Kasımpaşa ile kariyeri boyunca 82 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalardan 74 kez galip ayrıldı. 4 karşılaşma beraberlik ile tamamlanırken, 8 karşılaşmayı Kasımpaşa kazandı. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar...

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı, şampiyonluk yolunda kritik bir evreden geçen Sarı Lacivertli takım için büyük bir öneme sahip olacak. Lider Galatasaray ile arasında bulunan 6 puanlık farkı düşürme çabasında olan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe - Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. 17 Ekim 2021’deki Trabzonspor-Fenerbahçe (3-1) maçından 3.5 yıl sonra ilk kez sarı lacivertlilerin müsabasına atanan Şansalan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Haftaya 54 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe’de, sakat olan Diego Carlos, İsmail, Çağlar, Djiku, Livakovic ve cezalı Szymanski forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

KASIMPAŞA’NIN HOCASI BURAK YILMAZ DA CEZALI

Süper Lig'de son 6 maçının yanı sıra hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i 3-0 kazanmayı başaran sarı lacivertlilerde, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Ligde son 3 maçını da kazanırken 13 gol atıp, 9 gol yiyen Kasımpaşa’da cezalı Aytaç Kara oynamayacak. Ayrıca son 2 karşılaşmada takımın başında yer alan teknik direktör Burak Yılmaz da cezalı olduğu için saha kenarında olamayacak.

44. RANDEVU

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 35 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

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Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 108 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

İÇ SAHADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 22 kez iç sahada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 16'sını kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 50 gole, Kasımpaşa 22 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

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İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

  • Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk ettiği son 13 Süper Lig maçını kaybetmedi (11 galibiyet, 2 beraberlik). Sarı-lacivertliler, son beş karşılaşmayı kazanarak bu rekabetteki en uzun iç saha galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
  • Kasımpaşa, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son dokuz Süper Lig maçının tamamını kaybetti. Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde hiçbir rakibine üst üste 10 kez yenilmedi.
  • Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başında iç sahada çıktığı son yedi Süper Lig maçını kazandı. Portekizli teknik adam, Vitor Pereira’dan (Kasım 2015 - Mart 2016) bu yana iç sahada üst üste sekiz galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör olmak istiyor.
  • Kasımpaşa’nın başında çıktığı iki Süper Lig maçını da kazanan Burak Yılmaz, kulüp tarihinde görevine üst üste üç galibiyetle başlayan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.
  • Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 14 maçın 12’sini kazandı (1B 1M). Bu süreçteki tek mağlubiyetini Beşiktaş’a (0-1) karşı alırken, Eyüpspor ile de (1-1) berabere kaldı.
  • Kasımpaşa, İstanbul takımlarıyla oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmedi (2G 2B). Ancak lacivert-beyazlılar, Süper Lig tarihinde hemşehrileri karşısında üst üste beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayamadı.
  • Son dört maçında en az üçer gol atan Kasımpaşa, kulüp tarihinin en uzun serisini (Ekim-Kasım 2013) tekrarlamak için sahaya çıkacak.
  • Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de en fazla kafa golü atan takım konumunda (13). Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Talisca, kariyerinin ilk lig golünü kafayla atmıştı ve son 15 Süper Lig golünün dokuzunu bu şekilde kaydetti.
  • Haris Hajradinovic, Fenerbahçe’ye karşı ilk üç Süper Lig maçında iki gol katkısı sağladı (1 gol & 1 asist). Ancak son yedi karşılaşmada gol katkısı yapamadı. Boşnak orta saha, Süper Lig’de en fazla mağlubiyet aldığı rakibine (10) karşı bu seriyi bozmak istiyor.
  • Jose Mourinho, Süper Lig’deki son altı maçını kazandı. Üst üste yedi lig galibiyeti aldığı son seriyi, Nisan-Mayıs 2012 döneminde Real Madrid’in başında yaşamıştı.
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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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