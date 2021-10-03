Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı, Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde kritik öneme sahip olacak. Daha önce 78 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Kasımpaşa, bu karşılaşmalardan 79'uncu mücadelede de 3 puan savaşı verecek. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve detaylı bilgiler

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa ile mücadele edecek. 3 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenecek.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.



Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti.

Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.



Sakatlıklarını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.

MUHTEMEL 11'LER

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FENERBAHÇE: Altay, Novak, Kim, Szalai, Gustavo, Nazım, Mert Hakan, Muhammed, Pelkas, Serdar Dursun, Valencia

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut