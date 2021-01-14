Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hedef çeyrek final!

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu maçı kazanan ekip bir sonraki tur için eşleşecek. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma hakkında bilgiler

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 14 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.



Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.



Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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