Canlı izle: Fenerbahçe - Kasımpaşa

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı lacivertliler, ikinci hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR:

FENERBAHÇE 2-0 KASIMPAŞA

Gol: 13' İrfan Can Kahveci (P), 26' Samatta (Asist İrfan Can)

12' Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Samatta, Kasımpaşa kalecisi Harun Tekin'in müdahalesi sonrasında yer kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

26' İrfan Can'ın derinlemesine attığı harika pasa hareketlenen Samatta, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Jose Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe ve Kasımpaşa, güçlerini test ediyor. Saat 19.07'de başlayan karşılaşma, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube hesapları üzerinden izlenebiliyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da kamp yapacak.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bled bölgesinde gerçekleştirilecek kamp süresince 3 hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.



Fenerbahçe'nin Slovenya kampı hazırlık maçı programı (TSİ) şöyle:



24 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Udinese (İtalya)



27 Temmuz Salı:

19.00 Fenerbahçe-Tabor Sezana (Slovenya)



30 Temmuz Cuma:

18.00 Fenerbahçe-El Ehli (Suudi Arabistan)



Sarı-lacivertli ekip, ilk etap kamp çalışmalarını 5-16 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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