Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent, Oğuz, Mert Hakan, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.

Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Nuno Da Costa.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya karşı oynadığı son 10 resmi maçın 9’unda 1.5 gol barajını aştı.

- Burak Yılmaz çalıştırdığı takımların bu sezon oynadığı 8 maçın 7’si 2.5 Üst bitti.

- Fenerbahçe evindeki son 5 lig maçının 4’ünde en az 3 gol attı.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk yarılar 1.5 Üst bitti.

- Fenerbahçe ligde 6 maçtır kazanıyor.

- Kasımpaşa’nın son 7 lig maçı 3.5 Üst bitti.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Fenerbahçe galibiyetine 1.22, beraberliğe 5.42, Kasımpaşa kazanıra ise 6.86 oran veriliyor.

***Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %62'si Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Ligde son 6 maçını kazanan, evinde de son 7 lig karşılaşmasında fire vermeyen Fenerbahçe, Anderlecht zaferiyle rüzgarı iyice arkasına aldı. Kasımpaşa'da da tüm hesaplar galibiyet üzerine. Teknik direktör Burak Yılmaz hafta boyunca bu yönde demeçler verdi. Dzeko elindeki kırığa rağmen oynamak istiyor. Savunmada yine Skriniar-Levent-Amrabat üçlüsünü görebiliriz. Avrupa listesinde olmayan Oğuz Aydın bu kez 11'de olabilir. Sarı - lacivertlilerin, 50 bin taraftarı önünde, üstelik de Galatasaray ertesi gün Rize deplasmanına çıkıyorken, ilk yarıdan yüksek tempo ve baskılı oyunla skoru almasını bekliyorum.

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6 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.

DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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KASIMPAŞA’NIN HOCASI BURAK YILMAZ DA CEZALI

Süper Lig'de son 6 maçının yanı sıra hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i 3-0 kazanmayı başaran sarı lacivertlilerde, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Ligde son 3 maçını da kazanırken 13 gol atıp, 9 gol yiyen Kasımpaşa’da cezalı Aytaç Kara oynamayacak. Ayrıca son 2 karşılaşmada takımın başında yer alan teknik direktör Burak Yılmaz da cezalı olduğu için saha kenarında olamayacak.

44. RANDEVU

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 35 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

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Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 108 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

İÇ SAHADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 22 kez iç sahada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 16'sını kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 50 gole, Kasımpaşa 22 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

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İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.