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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında! Jose Mourinho 11'ini belirledi

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Jose Mourinho 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig’de haftaya maç fazlasıyla lider giren Fenerbahçe, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel’in forma giymesi beklenmiyor. Kasımpaşa’da ise ligin ilk haftasındaki Konyaspor maçı sonrası 7 maç ceza alan teknik direktör Sami Uğurlu takımının başında olamayacak.

LiGDE 2 MAÇ DAHA VAR

17.00 RHG Enertürk Enerji Stadı: Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (Ömer Tolga Güldibi). 

20.00 Gain Park Stadı: Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Ozan Ergün).

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Jose Mourinho 11ini belirledi

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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