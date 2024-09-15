Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında! Jose Mourinho 11'ini belirledi

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel’in forma giymesi beklenmiyor. Kasımpaşa’da ise ligin ilk haftasındaki Konyaspor maçı sonrası 7 maç ceza alan teknik direktör Sami Uğurlu takımının başında olamayacak.
LiGDE 2 MAÇ DAHA VAR
17.00 RHG Enertürk Enerji Stadı: Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (Ömer Tolga Güldibi).
20.00 Gain Park Stadı: Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Ozan Ergün).