Süper Lig'de sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe’nin Süper Lig mücadelesi Fatih Karagümrük ile devam ediyor. Karagümrük sezonun ilk üç maçında 7 puan topladı. Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fenerbahçe Karagümrük maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda



Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.



Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar



Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.



1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.