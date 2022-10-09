Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk11'ler

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Fenerbahçe Karagümrük maçı ile heyecan dolu mücadele devam ediyor. Ekran başındaki futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumunda oynanacak. İşte, karşılaşma öncesi ilk 11'ler ve bazı detaylar

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Pedro

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karagümrük'ü ağırlayacak. 9 Ekim Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FERDİ KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, mide enfeksiyonu sebebiyle kadroda yer almadı.

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