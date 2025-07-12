Fenerbahçe, Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı!

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2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz’da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ve 69. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi ve Eren Dişli de karşılaşmayı takip etti.

SIRADAKİ DURAK PORTEKİZ

Bu maçla birlikte İstanbul etabını tamamlayan sarı - lacivertliler, 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.

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