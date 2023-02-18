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Fenerbahçe, Karagümrük'ü mağlup etti

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#Hazırlık Maçı#Fenerbahçe#Karagümrük
Fenerbahçe, Karagümrükü mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 11:29

Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.

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Sezonun geri kalan bölümü için hazırlıklarını Fenerbahçe, deprem felaketi sebebiyle liglere verilen arada VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yaptı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçtan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe'nin 4-2 galip ayrıldığı karşılaşmada golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun attı.

Fenerbahçe, ligde 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi Arabam.com Konyaspor’u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Karagümrükü mağlup etti

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