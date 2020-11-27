Kupada 5. Tur mücadelelerinde karşılaşmalar devam ediyor. Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE KARACABEY BELEDİYESPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor ile mücadele edecek. Henüz tarihi belli olmayan karşılaşmanın 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanması bekleniyor.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer alıyor. Maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Hamit Altıntop: Çok güzel ve keyifli maçlar izliyoruz



Kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, salgın döneminde maçların oynanmasına değinerek, “Bu şartların zorluğunu hepimiz biliyoruz, herkesin kabul ettiğine de inanıyorum. Futbolun birleştiriciliğini, güzelliğini bu dönemde de görüyoruz. İnşallah bir dahaki turda kulüp temsilcileri de burada olur” dedi. Kupada sürpriz sonuçların yaşanabildiğine dikkati çeken Altıntop, “Tek maçın güzelliğinden bahsetmiştik. Bazı Süper Lig takımları kupaya veda etmek zorunda kaldı. Bunları bekliyorduk. Umarım bu turda da daha güzel keyifli maçlar olur. Tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Altıntop, TFF olarak desteklerinden dolayı kupanın sponsoru Ziraat Bankası ve yayıncısı Turkuvaz Medya’ya da teşekkür ettiklerini belirtti.



Yoğun bakımda bulunan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a geçmiş olsun dileklerini ileten Hamit Altıntop ayrıca geçtiğimiz günlerde vefat eden Diego Armando Maradona'nın futbol kültürüne çok şey kattığını vurgulayan Altıntop, “Bir efsane olarak büyük anılar bıraktı. İnişli çıkışlı hayatı oldu ama herkes benim gibi Maradona'yı güzel anacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



Tolunay Kafkas: Kupanın güzel tarafı sürprizlere açık olması



Futbolcu olarak Trabzonspor ve Galatasaray ile kupa sevinci yaşayan, teknik direktör olarak da Kayserispor'un başında aynı başarıyı gösteren Tolunay Kafkas ise “Kupanın güzel tarafı sürprizlere açık olmasıdır. Özellikle Anadolu takımları ve alt ligdeki ekipler için kupanın alınabilir olması cazibeyi artırıyor. Bir futbol adamının Türkiye'de kazanmak isteyeceği iki kupadan biri. Bir önceki turda heyecanı yüksek maçlar oldu. Umuyorum bundan sonraki turlar tüm takımlar için hayırlı olur, güzel şeyler olacağına inanıyorum” diye konuştu.