Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Karacabey Belediyespor büyük heyecan yaşanıyor.. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekler. Peki Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılarak 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları sonrasın Fenerbahçeli futbolcular taktik idman ve bireysel antrenmanlarla hazırlıklarını noktaladı. Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürürken, Tolga Ciğerci, Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın tedavilerine devam edildi. Antrenmanın ardından sarı-lacivertli ekip kampa girdi.

Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karacabey Belediyespor Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Misli.com 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, mücadelede hem seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak hem de rakibine sürpriz bir sonuç yaşatmak istiyor.

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ile tarihinde ilk kez mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da maçın heyecanı yaşanıyor.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

"Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız"

Kulüp başkanı İsmail Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile eşleştikleri ve bu maçı oynayacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakanın, kendilerini tanıtmaları bakımından büyük bir fırsat olduğunu belirten Ülker, ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtacaklarını dile getirdi.

Camia olarak bu maç için kenetlendiklerini anlatan Ülker, şöyle konuştu:

"Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız. Karacabey Belediyespor son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Geçen sezon ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğumuzu ilan edip tarihi bir başarıyla üst lige yükseldik. Bu kadar başarılı bir dönemde Türk futbol tarihinin en önemli ekiplerinden birine konuk olacağız. Bu da bizim açımızdan büyük önem teşkil ediyor. Gerçekçi hedeflerle maça hazırlandık. Büyük bir camiaya karşı galibiyet mottosuyla sahaya çıkmak pek kolay olmuyor. Sürprizlere açık bir kulübüz. Yarın sahada Türkiye'ye iyi futbol oynayan bir Karacabey Belediyespor izletmek en büyük hedefimiz. Tüm futbolcularımız dört gözle bu maçı bekliyor."