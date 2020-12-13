Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 Aralık Çarşamba günü sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor ile yapacağı 5. tur maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İdman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla noktalandı.
Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışması ile tamamladı.
Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle