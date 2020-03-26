Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan "Evde kal" çağrısı

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan videoda, Emre Belözoğlu ile amatör branşlardaki sporcular, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, zorlu bir dönem geçirildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. İnşallah ülkemiz kısa süre içerisinde bu süreci atlatacaktır. Sağlık Bakanlığı'mızın ve devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Sizlere bir kez daha ricam, evlerinizde kalın. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim."

Eda Erdem Dündar'dan "evde kaldığını" gösteren 10 kişiye hediye

Eda Erdem Dündar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medyadan çağrısına cevap vererek Twitter'den "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoglu'na nazik daveti için teşekkür ederim. 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyarak evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye ben de Türk Klasikleri kitap seti hediye edeceğim. Sen de kendin ve sevdiklerin için evde kal. Hayat eve sığar." mesajını paylaştı.

Milli voleybolcu, kısa sürede kendisine gönderilen mesajlar sonucu kitap hediye sayısını 10'a çıkardığını açıklayarak kazananları attığı mesajla duyurdu.





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