Fenerbahçe kamp için Portekiz’de!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz’de devam edecek. Fenerbahçe’nin Portekiz'in Algarve bölgesinde bulunan Albufeira’da yapacağı kamp 14-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugün TSİ 11.00’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden sarı-lacivertli kafile, TSİ 17.30'da Faro Havalimanı’na indi. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geldi. Otel önünde sarı-lacivertli kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin kamp kadrosunda yer aldı. Jhon Duran ise yarın dahil olacak.Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ama kiralık olarak gönderilen Ognjen Mimovic de kampa götürülürken, arka adalesinde yaralanma olduğu açıklanan Anderson Talisca kadroda yer almadı.

PORTEKİZ'DE 4 HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, kamp çalışmaları için geldiği Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynayacak.

Portekiz etabında çalışmalarını 27 Temmuz'a kadar sürdürecek sarı-lacivertli kafile, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, kampın ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

PORTEKİZ'DE İLK ÇALIŞMA BU AKŞAM

Fenerbahçe’nin Portekiz kampı bu akşamki ilk çalışma ile başlayacak. Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.”