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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 19:37 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe kafilesine coşkulu karşılama

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Fenerbahçe kafilesine coşkulu karşılama

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe taraftarları Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'na da çiçek verdi.

Havalimanının önünde bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.

Sarı-lacivertli kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

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