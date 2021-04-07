Fenerbahçe kafilesine coşkulu karşılama
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe taraftarları Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'na da çiçek verdi.
Havalimanının önünde bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.
Sarı-lacivertli kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.