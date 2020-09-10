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DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 21:57 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

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 Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize’ye geldi.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 19.50'de Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon'a gelen Fenerbahçe, buradan karayolu ile Rizeye geçti.

Polis eskortu eşliğinde Rize'de konaklayacakları otele gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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