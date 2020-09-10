Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

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Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 19.50'de Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon'a gelen Fenerbahçe, buradan karayolu ile Rizeye geçti.



Polis eskortu eşliğinde Rize'de konaklayacakları otele gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.