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Futbol
Haber Giriş: 01.11.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi

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Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
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Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

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