Fenerbahçe kadro değerinde Süper Lig'in zirvesine yükseldi!

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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 6 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerden Sebastian Szymanski için Dinamo Moskova’ya 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödendi.

Rangers’tan Ryan Kent, Inter’den Edin Dzeko, Strasbourg’dan Alexander Djiku, Eyüpspor’dan Umut Nayir ve son olarak Ajax’tan Dusan Tadic bedelsiz şekilde Sarı-Lacivertliler’e geldi. Transfermarkt’ın verilerine göre bu 5 futbolcunun toplam piyasa değeri 28 milyon 500 bin Euro. Diğer bir deyişle 840 milyon TL!

KENT 9 MİLYON EURO

Kanarya, sıfır bonservis bedeliyle kadrosunda birçok mevkiye önemli takviyeler yapmış oldu. Bu futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek olan oyuncu 9 milyon Euro ile Ryan Kent. İngiliz yıldız, aynı zamanda bu sezon Fenerbahçe’nin ilk transferi oldu.

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Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da büyük ses getiren iki oyuncudan Edin Dzeko’nun 4 milyon Euro’luk, Dusan Tadic’in ise 6 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunuyor.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİSİ

Fenerbahçe’nin geçen sezon Transfermarkt’taki toplam kadro değeri, 43 oyuncu ile 193 milyon Euro’ydu. Oyuncu başına ortalama değer yaklaşık 4.5 milyon Euro’ydu. Şu anda ise kadroda 35 futbolcu bulunurken, toplam rakam yaklaşık 187 milyon Euro. Futbolcu başına ortalama piyasa değeri ise 5.35 milyon Euro’ya çıkmış durumda. Sarı-Lacivertliler aynı zamanda şu anda SÜPER LİG’in en değerli takımına sahip.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ FENERBAHÇE'DE!

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Dusan Tadic, Comparisonator’un verilerine göre geçtiğimiz sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde 4 alanda en iyi istatistiklere sahip futbolcu oldu. Sırp futbolcu, ligde arkadaşlarına 18 gol pası vermişti. Ancak Tadic, 21.53 asist beklentisine (xA) ulaştı. 34 yaşındaki hücum oyuncusu sezon boyunca toplamda 137 şut pası verirken, 260 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 61 kilit pas attı. Avrupa’nın 10 büyük liginde bu parametrelerde Tadic’i geçebilen bir oyuncu olmadı.