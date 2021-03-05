Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs vakaları 2'ye yükseldi
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza rutin olarak yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup, izolasyona alınmıştır." denildi.
Daha önce de bir oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan sarı-lacivertli ekipte, her iki sporcunun izolasyon ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
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