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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan tarihi galibiyet: 11-0

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı#Altay-Fenerbahçe
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından tarihi galibiyet: 11-0

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Altay’a konuk oldu. Baştan sona üstün oynadığı maçı 11-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 49’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk 1 No’lu yan sahada oynanan maçı Fenerbahçe 11-0 kazandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 11, 23, 31, 53. dakikalarda Kennya Cordner, 14. dakikada Nisa(K.K.), 33. dakikada Zenatha Coleman, 39. dakikada Erin Yenney, 45+2. ve 87. dakikalarda Mariana Jaleca, 58. ile 65. dakikada Shameeka Fishley kaydetti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından tarihi galibiyet: 11-0

Farklı galibiyetle puanını 49'a çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla A Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe , 20. hafta maçında Kireçburnu’nu konuk edecek. 30 Nisan Cumartesi günü Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu’nda oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak.

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından tarihi galibiyet: 11-0

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı#Altay-Fenerbahçe

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