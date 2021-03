Fenerbahçe, Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık Ödülü’nün sahibi oldu

Fenerbahçe, HeForShe hareketine verdiği destekle Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık Ödülü’nün sahibi oldu.

Markaların kadın ve kız çocuklarına yönelik ortaya koydukları farkındalık projelerini ele alan Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu, bu çerçevede kadının toplumdaki konumunu ve gücünü destekleyen markaların farkındalık projelerini toplumun beğenisine sundu.

Platformda yer alan 50 marka, 8 Mart gibi anlamlı bir günde Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık Ödülleri’nin sahibi oldu. 2018 yılında HeForShe hareketi ile birlikte küresel bir iş birliğini hayata geçiren Fenerbahçe de bu ödüle layık görüldü.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Covid-19 tedbirleriyle İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene video mesaj göndererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele için çağrıda bulundu.

Bayazıt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bugün aranızda olmayı çok isterdim ancak ne yazık ki mümkün olmadı, diliyorum bir dahaki etkinlikte hep bir arada olabiliriz.

Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeki tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlamak istiyorum. Ancak bugün asıl mesajımız: “KADINA ŞİDDETE KARŞI DİMDİK DURARAK, BUNA ENGEL OLMAK İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDEREK VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM!”

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadının güçlenmesi ve eşitlik için mücadele eden markaların bir araya geldiği “Kadın Dostu Markalar Platformu’nda” HeForShe projesiyle birlikte yer aldığımız için çok mutluyuz. Yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal fayda sağlayacağımız sorumluluklarımızın farkındayız. Kasım 2018’de Tüpraş’ın desteğiyle bir ilke imza atarak Başkanımız Ali Koç’un önderliğinde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin HeForShe hareketini desteklediğimizi açıkladık; son üç yılda kadınlar ve kız çocuklarının hem sporcu hem de taraftar olarak varlıklarının artırılması ve sporun her alanında eşit haklara sahip olması adına çok sayıda adımlar attık. Kadınlar ve kız çocukları adına eşitlik mücadelesi veren ve kadın kimliğinin güçlenmesi için çalışan markaları bir araya getiren “Kadın Dostu Markalar Platformuna” bu anlamlı günde aldığımız “Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık Ödülü” için teşekkür ederiz.

Mücadele eden markaların sayısı arttıkça eşitliğe o kadar yaklaşacağız. Bir kez daha emekçe kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. KADINA ŞİDDETE HAYIR DİYORUM!”

Platformun kurucusu, ND Medya Dijital Bi’şeyler Atölyesi Genel Müdürü Nazlı Demirel de konuşmasında “Bugün gelinen noktada, yapılan çalışmalar gösteriyor ki ülkemizde kadına dair ezberler bozuluyor. Endüstrinin ve yaşamın her alanında kadına daha eşit fırsatlar sunan, her alanda kadını güçlendiren farkındalık projeleri ile iş dünyası başta olmak üzere çok değerli kurum ve kuruluşlar çalışmalarını daha da ileri taşımaya kararlı. Kadın Dostu Markalar platformu olarak bizler de bu yapılan çalışmalardan, atılan adımlardan toplumun tüm kesimlerini haberdar etmeye oldukça kararlıyız. " dedi.