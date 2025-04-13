Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa üçüncüsü!

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Fenerbahçe Opet, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Mücadeleye iki ekip de katı savunma yaparak başlarken, çeyreğin 5. dakikası Fenerbahçe Opet'in 6-2 üstünlüğüyle geçildi. Valencia'ya göre daha iyi hücum eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 12-8 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan Valencia, 12. dakikada beraberliği (12-12) yakaladı. Alperi Onar, Meesseman, McBride ile sayılar bulan Fenerbahçe Opet'e Iagupova ve Turner'le karşılık veren Valencia, soyunma odasına 29-25 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Valencia; Alexander, Fiebich ve Turner'in saylarıyla 23. dakikada farkı 6 sayıya (36-30) çıkardı. Bu dakikadan sonra rakibine sadece 2 sayı atma imkanı tanıyan Fenerbahçe Opet; McBride, Meesseman ve Charles'ın sayılarıyla periyodun bitimine 4 dakika 11 saniye kala eşitliği (38-38) yakalarken, 3. çeyreği de 43-42 önde bitirdi.

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Final periyodunun başlarında Charles'la 6 sayı bulan sarı-lacivertliler, 34. dakikayı 49-42 önde geçti. Rakibine çeyreğin ilk 5 dakikasında sayı imkanı tanımayan Fenerbahçe Opet, pota altından sayı üretmeye devam etti. İyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 59-49 kazanarak, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Son 2 sezonun şampiyonu sarı-lacivertliler; 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

Fenerbahçe Opet, maçın ardından düzenlenen törenle üçüncülük madalyalarını aldı.