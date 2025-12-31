Fenerbahçe, Kadıköy'ü yıldız fabrikasına dönüştürdü! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Akçiçek'ten sonra sıra Oğuz Aydın'da

Haberin Devamı

Sarı-lacivertlilerin 2017 yılında Eljif Elmas, 2018 yılında Ferdi Kadıoğlu transferleri, 2020 yılında ise alt yapıda başlattığı “Tüketen değil üreten Fenerbahçe” hamlesi son üç sezonda kulübün finansal tablolarında devrim yarattı. Onlarca yıl hiç futbolcu yetişmediği için eleştirilen Fenerbahçe alt yapıya büyük önem verilmesi ve A takıma da gelişime açık, gelecek vadeden futbolcuların alınmasıyla kazan-kazan projelerinde marka kulüp haline geldi.

Türk futbolcusunun prestiji arttı

Özellikle genç yerli yetenekleri parlatıp Avrupa’nın ve dünyanın önemli kulüplerine yüksek bonservis bedelleriyle gönderme geleneği, F.Bahçe Kulübü’nün yeni kimliği oldu. Arda Güler’in Real Madrid yolculuğuyla başlayan, Ferdi Kadıoğlu’nun rekor bedelle Premier Lig ekibi Brighton’a geçişi ve Yusuf Akçiçek’in de El Hilal’e transferiyle devam eden bu süreç, sarı lacivertlileri “yıldız fabrikası” konumuna ulaştırdı. Bu stratejiyle hem kulüp kasası doldu hem de Türk futbolcusunun dünyadaki prestiji yükseldi.

Arda’nın sonraki satışından %20 pay

Oyuncu satış performansı, Türk futbol tarihine geçecek rakamlara ulaşan Fenerbahçe de 2017-18 sezonunda 180 bin Euro’ya Makedon ekibi Rabotnicki’den transfer edilen Eljif Elmas 2019’da 16.2 milyon Euro’ya Napoli’ye gitmiş, 2023- 24 sezonu öncesi Arda Güler 20 milyon Euro’su garanti, 10 milyon Euro’su da futbolcunun performansına bağlı bonus olarak İspanyol devi Real Madrid ile sözleşme imzalamıştı. Genç futbolcunun İspanyol ekibinden başka bir kulübe satılması durumunda Kanarya ayrıca satıştan yüzde 20 pay alacak.

Ferdi Kadıoğlu Türkiye rekoru kırdı

Bir sonraki sezon yani 2024-25 öncesinde ise Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro bonservisle rekor kırarak Brighton & Hove Albion’ın yolunu tuttu. Bu rakam aynı zamanda bir Türk futbolcusuna ödenen en yüksek bonservis olarak kayıtlara geçmişti. Kanarya sezon öncesi satış serisini 2025-26’nın başında Yusuf Akçiçek’i net 22 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi El Hilal’e göndererek devam ettirdi. Fenerbahçe’de şu an transferde en çok rağbet gören bir diğer yerli oyuncu ise Oğuz Aydın.

CSKA Moskova, Oğuz konusunda ısrarcı

Geçen sezon Alanyaspor’dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen milli futbolcu ile CSKA Moskova’nın yakından ilgilendiği biliniyor. Rus basınına göre Moskova ekibi 500 bin Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transferi bitirmek istiyor. Sağ bek, sağ ve sol kanat oynayabilen genç oyuncu için sarı lacivertlilerin hedefi ise 12 milyon Euro.

Oğuz transferi Fenerbahçe yönetiminin istediği şartlarda gerçekleşirse sarı lacivertliler yerli rotasyonundan bir kez daha ciddi bir kâr elde etmiş olacak.

