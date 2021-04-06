Fenerbahçe, Kadıköy’deki hasretine son verdi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4 maç sonra Kadıköy'de 3 puan kazandı.
Sahası Kadıköy’de oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak toplamda 11 puan kaybeden Fenerbahçe, evindeki bu kâbusa dün Denizlispor mücadelesinde son verdi.
Sarı lacivertliler, 30 Ocak’ta 1-0 galip geldiği Rizespor maçından sonra sahasındaki ilk galibiyetini alırken, yine o mücadeleden sonra ilk defa evinde kalesini gole kapattı.
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