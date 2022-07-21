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Fenerbahçe, Kadıköy'de nasıl tur atlar? Dinamo Kiev rövanşı öncesi olasılıklar

#Fenerbahçe#Arda Güler#Fenerbahçe Arda Güler
Fenerbahçe, Kadıköyde nasıl tur atlar Dinamo Kiev rövanşı öncesi olasılıklar

Temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalırken gözler rövanş mücadelesine çevrildi.

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olduğu ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanırken 0-0 biten mücadele sonrası gözler rövanşa çevrildi.

Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI YOK

VAR uygulamasının kullanılmayacağı mücadelede artık deplasman golü kuralı da geçerli değil. Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında alınacak her türlü beraberlikte karşılaşma uzayacak.

Uzatmalarda eşitlik bozulmaması halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Kanarya, maçı herhangi bir skorla kazanması halinde yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.

Kiev'in kazanması halinde ise temsilcimiz Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak.

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