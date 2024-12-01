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Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'ya puan vermiyor!

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#Fenerbahçe#Gaziantep#Süper Lig
Fenerbahçe, Kadıköyde Gaziantep FKya puan vermiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 11:24

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşacak.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.

Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı.

Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

- Kadıköy'de puan kaybı yok

Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.

İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

- Geçen sezon Fenerbahçe güldü

İki ekip arasında geride kalan sezon ligde oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe kazandı.

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Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibini evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'la geçmeyi başardı.

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#Fenerbahçe#Gaziantep#Süper Lig

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