Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalyaspor'u konuk ediyor! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FENERBAHÇE LİDERİN PEŞİNDE

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.

ANTALYASPOR 12. SIRADA

Antalyaspor’da ise Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

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Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 7 lig maçında 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 9 lig maçının 8’i 2-3 gol arasında skorla bitti.

Fenerbahçe evinde oynadığı son 8 lig maçını kazandı.

Antalyaspor’un oynadığı son 7 maçın 6’sında karşılıklı gol oldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %48’i ev sahibi Sarı-Lacivertlilerin galibiyetine oynuyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Fenerbahçe istim üzerinde ve Antalyaspor’u farklı mağlup etmesi normal sonuç olacaktır. Fenerbahçe bu karşılaşmayı en az iki farklı kazanabilecek görüntüde. Fenerbahçe’nin galibiyeti ilk yarıda almasına verilen oran da benim için tatminkar. Bundan ötesi sizin bakış açınız ve girmeye değer bulduğunuz risklere bağlı.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.09 yerine 1.13, beraberliğe ise 5.76 yerine 6.06 oran veriliyor. Antalyaspor galibiyetinin oranı ise 10.50 yerine 11.06 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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MOURİNHO KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek.