Fenerbahçe, Juventus'un golcüsü için transfer planı yaptı! 'Canlanacak'

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 16:13

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, Juventus'un golcüsüne göz dikerken planını belirledi.

Fenerbahçe, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Kanarya, bu doğrultuda çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertliler bu bağlamda rotasını İtalya'ya kırdı. Tedesco, Belçika Milli Takımı'ndan eski öğrencisi Lois Openda'yı istiyor.

JUVE'NİN NİYETİ BELLİ

Sezon başında 44 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Openda'yı Juventus, satmak istiyor. Sezon boyunca oyuncudan istediği verimi alamayan Juve, Haziran'da ödeyeceği 44 milyon Euro'dan minimum zarar etmek istiyor. Fenerbahçe'den 'bonservis' bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN PORJESİ

Fenerbahçe tarafı ise Openda için projesini belirlemiş durumda. Sarı lacivertliler, Openda'nın bu sezon Juventus'ta büyük umutlarla transfer edilmesine karşın istediği forma şansı bulamamasını en büyük koz olarak görüyor.

Bununla beraber gelecek sezon gerçekleştirilecek transfer operasyonunda merkeze Openda alınacak ve hücum hattı, yıldız golcüye göre kurulacak.

Forma rekabeti konusunda kendisini daha 'az zorlayıcı' bir ortamda olacak Openda için Fenerbahçeli yetkililer, oyuncuyu yeniden canlandırabileceklerine ve eski günlerine kavuşturabileceklerine inanıyorlar.

 

 

 

 

