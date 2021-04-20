Fenerbahçe Jose Sosa liderliğinde kaybetmiyor

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sezon başında Covid 19’a yakalanarak Topuk Yaylası kampını kaçıran, hazırlık maçlarında oynayamayan, ardından sağ ayak serçe parmağı kırılan, daha sonra da bir türlü Erol Bulut’un gözüne giremeyen Sosa, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu.

Emre Belözoğlu’nun saha içi lideri olarak görev vermeye başlamasıyla yeniden altın dönemini yaşamaya başlayan yıldız oyuncu, Başakşehir maçında yaratıcı paslarla öne çıkarken, Fenerbahçe'nin daha önde oynamasında etkili oldu.

Belözoğlu'nun son iki maçta Luiz Gustavo’yu kenara alıp ön libero ve takım lideri olarak sahaya sürdüğü Jose Sosa hocasını mahcup etmedi. Özellikle Başakşehir maçında herkesin beğenisini kazanan, uzatmalar dahil tam 96 dakika sahada kalan 36 yaşındaki yıldız, 61 pasa imza atarken, yüzde 82’lik bir isabetli pas yüzdesini yakaladı. Yaptığı 61 pasın 52’si kısa, 9’u uzun gol hazırlığı pası verdi.

BAŞAKŞEHİRE KARŞI MUHTEŞEM İSTATİSTİK

61 pas

Yüzde 82 pas isabeti

9 uzun pas

52 kısa pas

3 şut pası

3 isabetli orta

7 ikili mücadelenin 6’sını kazandı

4 kez top çaldı

12 kilometre koşarak takımın en çok koşan ismi oldu

UÇUŞA GEÇTİ

Bu sezon ligde 28 maçta forma giyen Sosa, 9 maçta 90 dakika sahada kaldı. 3 gol, 3 asisti bulunan yıldız oyuncu, Erol Bulut döneminde Trabzon ve Konyaspor karşısında ön liberoda görev yaptı, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle, Y.Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçlarında da ön libero olarak sahada bulundu. Sosa, Trabzonspor’da görev yaparken de 8 maçta ön libero olarak forma giymiş bu maçlarda 3 gol atmıştı.

MUAZZAM BİR KARİYER

Estudiantes, Bayern Münih, Napolli, Metalist Kharkiv, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan ve Trabzonspor formalarını giymişti.

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