Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun cezası için Tahkim'e gidiyor: 'Kararı hukuksuz buluyoruz!'

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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Jose Mourinho’ya verilen 4 maçlık (2+2) cezaya ilişkin olarak TRT Spor’a telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

"KARARI HUKUKSUZ BULUYORUZ VE İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ"

Mourinho'ya verilen kararı hukuksuz bulduklarını ve Tahkim'e gideceklerini söyleyen Alper Alpoğu'nun açıklamaları şöyle:

“İki ayrı maddeden sevk yapılmıştı. Bununla ilgili olarak da (2+2) iki ayrı ceza verildi. Bir eylemden dolayı 4 maç ceza verilmedi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve bununla ilgili itirazlarımızı yapacağız. Öncelikle bu konuya açıklık getirmek istiyorum.

Derbide rakibimiz yine alışkın olduğumuz şekilde bir sözcüğü anlamından saptırıp, hiçbir şekilde hukuki dayanağı olmayan, hiçbir dayanağı olmayan şekilde gündemi, toplumu üç gündür anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bundan dolayı da TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bazı kayıtlar yapıldı. Dün de kararlar açıklandı.

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Alınan kararlar, oy birliği ile alınan kararlar değil. Zaten hukuki bulmuyoruz. Hocamızın kullanmış olduğu sözcüğün -ne bir hakaret, ne bir kötü söz, ne bir sportmenliğe aykırı açıklama- hiçbir şekilde bu tanımlara girdiğini düşünmüyoruz. Bunun özellikle Avrupa’da daha çok kullanılan bir deyim olduğunu defalarca söyledik. Ancak rakibin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde hocamız bu tarz bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Biz bununla ilgili Tahkim Kuruluna gideceğiz. Cezanın da düşürüleceğine inancımız tam."

"HOCAMIZIN KULLANMIŞ OLDUĞU KELİMENİN NE BİR HAKARET NE DE SPORTMENLİĞE AYKIRI BİR AÇIKLAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Kesinlikle hocamızın kullanmış olduğu kelimenin ne bir hakaret ne de sportmenliğe aykırı bir açıklama olduğunu düşünmüyoruz. Kararın da zaten oy çokluğuyla alındığını biliyoruz. Profesyonel Disiplin Kurulu’ndaki (PFDK) üyelerin de her birinin aynı görüşte olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili karşı oy atan üyeler olduğunu da biliyoruz.

'PFDK’nın kararını hukuksuz buluyoruz.’ derken bunlara da değinerek söylüyoruz. 41. maddeden, hakaretten bir sevk yapıp onu 38. maddeden, daha sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan ceza veriyorlar. PFDK’nın tabii ki böyle bir yetkisi var ama bunu da PFDK’nın içindeki üyeler oy çokluğuyla alıyor, onlar da farklı görüşlerde. Herkesin aynı görüşte olmadığı, farklı görüşlerde olduğu ancak sonucunda çok ağır bir cezayla karşı karşıya kaldığımız bir durum söz konusu. Siz de fark etmişsiniz bazı hukuksuz durumları.

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Bununla ilgili ivedi bir şekilde Tahkim Kurulu başvurumuzu yapacağız. Hocamızın hiçbir cezaya tabi kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Başvurumuzu yapacağız. Bununla ilgili olarak da Tahkim Kurulu’nun en doğru kararı vereceğini düşünüyorum."