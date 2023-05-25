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Fenerbahçe Jorge Jesus, Sivasspor maçından sonra öğrencilerine kızdı! Soyunma odasına gitti...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Sivasspor
Fenerbahçe Jorge Jesus, Sivasspor maçından sonra öğrencilerine kızdı Soyunma odasına gitti...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 08:49

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılırken Jorge Jesus'un maç sonunda öğrencilerine gösterdiği tepki dikkat çekti.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

İlk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Mücadelenin ilk golü 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan gelirken 59. dakikada Batshuayi farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu belirleyen golü ise 85. dakikada Joshua King kaydetti.

RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Diğer finalisti belirleyecek maçta ise Ankaragücü ile Başakşehir karşılaşacak. İstanbul'daki ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

JESUS SİNİRLENDİ

Maçın bitiş düdüğünün çalması ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularının tribünleri selamlamasını istedi. Ancak futbolcularının istediği gibi taraftarlara karşılık vermemesi üzerine Portekizli teknik adam sinirlendi ve tepki gösterdi.

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SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Yaşananların ardından Jorge Jesus soyunma odasının yolunu tuttu. Bu sırada sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Enner Valencia, Jorge Jesus'a sarılarak teknik direktörüne sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

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