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Fenerbahçe 'joker forvet' Guessand'ın peşinde!

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#Fenerbahçe#Transfer#Gazetehaberleri
Fenerbahçe joker forvet Guessandın peşinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 07:00

Fenerbahçe'de forvet arayışları tam hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Fransa'nın Nice takımında forma giyen Fildişi Sahilli yıldıza talip oldu. İşte detaylar...

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Sözleşmesi biten Edin Dzeko’nun ayrılmasının ardından Arap kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Youssef En-Nesyri’nin satılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle forvet arayışına giren Fenerbahçe’nin Nice’te forma giyen Evann Guessand’a resmi teklif yaptığı iddia edildi.

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SEZONA DAMGA VURDU

Santrafor mevkisinin yanı sıra her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Fildişi Sahilli Guessand, geride bıraktığımız sezon Fransa Ligue 1’in en başarılı oyuncuları arasında yer aldı.

Nice formasıyla çıktığı 33 Ligue 1 maçında 12 gol, 9 asist üreten Guessand ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 7 karşılaşmada 1 gol ve Fransa Kupası’ndaki 2 maçta 1 asist üretti.

DEĞERi 25 MiLYON EURO

Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da forma giyen 1.88 metre boyunda ve 23 yaşındaki oyuncuya, İngiltere Premier Lig kulüplerinden de teklifler geldiği öğrenildi. Fenerbahçe, şimdiden 25 milyon Euro değer biçilen Guessand’ın yıldızını daha da parlatıp ileride yüksek rakamlara satmayı planlıyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Gazetehaberleri

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