HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, Joey Veerman transferini bitirdi! İşte sözleşme süresi

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe, Joey Veerman transferini bitirdi İşte sözleşme süresi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 08:59

Fenerbahçe, ara transfer sezonuna hızlı başladı. Sarı lacivertliler, Joey Veerman transferini tamamladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe’de kış transfer döneminde takıma katılacak ilk isim belli oldu. Hollanda Ligi takımlarından PSV forması giyen Joey Veerman’ı renklerine bağlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki harcadığı maliyetler belli oldu.

TEDESCO ORTA SAHA İSTİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco, yönetimden orta sahaya ısrarla yeni isimler bekliyordu. Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarış halinde olan takımı güçlendirmek isteyen yönetim kolları sıvadı ve Tedesco’ya Joey Veerman’ı hediye etti.

Fenerbahçe, Joey Veerman transferini bitirdi İşte sözleşme süresi

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRDİ

Hollanda ekibi, Veerman’ın 1 Ocak’ta aktif hale gelecek olan 23 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin ödenmesini istedi. Hollanda ekibi pazarlıklarda indirime gitmeyince, Fenerbahçe Yönetimi sürecin daha fazla uzamaması ve farklı kulüplerin devreye girmemesi için olan serbest kalma bedelini karşılamayı kabul etti.

ANLAŞMA 5 YILLIK

27 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık bir kontrat imzalayan Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi için 2 Ocak’ı bekliyor.

Fenerbahçe, Joey Veerman transferini bitirdi İşte sözleşme süresi

SEZON KARNESİ

Hollandalı futbolcu Joey Veerman bu sezon PSV forması ile çıktığı 22 maçta 8 gol atarken 7 asist üretti.

 

