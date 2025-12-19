Fenerbahçe, Joey Veerman transferinde mutlu sona ulaştı! PSV'den açıklama...

Haberin Devamı

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Joey Veerman'da flaş bir gelişme yaşandı.

BRENTFORD İLE YARIŞIYORDU

Sarı-lacivertlilerin, Hollanda Milli Takımı’nın da formasını giyen Joey Veerman ile her konuda anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin bu transfer için Premier Lig ekibi Brentford ile yarıştığı belirtilmişti.

PSV CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Gün içerisinde PSV'nin Utrecht ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Peter Bosz, Veerman'ın ayrılık ihtimali hakkında açıklama yapmıştı.

Peter Bosz "Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Yöneticiler ile birlikte konuştuk takımda ayrılık yaşanmasına karşı değiliz ama ayrılığın şart olduğunu da düşünmüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı orta saha oyuncusunun 20 milyon euronun üzerindeki serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Haberde; Joey Veerman ile sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı belirtildi.

2022 yılından beridir PSV formasını giyen Veerman, bu sezon özelinde çıktığı 15 maçta 8 gol - 6 asistlik performans sergiledi.