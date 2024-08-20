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Fenerbahçe Joao Pedro ile yollarını ayırdı! Yeni adresi de netleşti...

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Fenerbahçe Ayrılan Futbolcular
Fenerbahçe Joao Pedro ile yollarını ayırdı Yeni adresi de netleşti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:36

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile yol ayrımına gitti.

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Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. 

Pedro, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun transfer sürecinde Galatasaray'la kıyasıya bir yarışa girmiş ve oyuncu renklerine bağlamıştı. İnişli çıkışlı bir görüntü çizen Brezilyalı, bu sezon Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi.

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PEDRO, SALERNITANA YOLCUSU

Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Serie B ekiplerinden Salernitana, Joao Pedro ile görüşmelere başladı.

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2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, İtalya'da Palermo forması da giymişti.

Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro, Brezilya ekibiyle 45 maça çıkıp 2 bin 162 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Fenerbahçe Ayrılan Futbolcular

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