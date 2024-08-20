Fenerbahçe Joao Pedro ile yollarını ayırdı! Yeni adresi de netleşti...

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Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Pedro, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun transfer sürecinde Galatasaray'la kıyasıya bir yarışa girmiş ve oyuncu renklerine bağlamıştı. İnişli çıkışlı bir görüntü çizen Brezilyalı, bu sezon Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi.

PEDRO, SALERNITANA YOLCUSU



Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Serie B ekiplerinden Salernitana, Joao Pedro ile görüşmelere başladı.

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2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, İtalya'da Palermo forması da giymişti.

Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro, Brezilya ekibiyle 45 maça çıkıp 2 bin 162 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.