×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe, Jilson Bango’yu kadrosuna kattı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Jilson Bango#Casademont Zaragoza
Fenerbahçe, Jilson Bango’yu kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 12:39

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya Ligi temsilcisi Casademont Zaragoza’da mücadele eden 26 yaşındaki pivot Jilson Bango’yu renklerine bağladığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon İspanya Ligi’nde toplam 18 maçta forma giyen 26 yaşındaki pivot, 13.9 sayı, 5.6 ribaund ortalaması yakaladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko, ocakta tüm rakiplerini yaktıFenerbahçe Beko, 'ocak'ta tüm rakiplerini yaktı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Jilson Bango#Casademont Zaragoza

BAKMADAN GEÇME!