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Fenerbahçe, Jhon Duran’dan sonra Asensio’yu da transfer edecek! İşte ilk teklif

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#Fenerbahçe Transfer#Asensio Transferi#Marco Asensio
Fenerbahçe, Jhon Duran’dan sonra Asensio’yu da transfer edecek İşte ilk teklif
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 12:16

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, forvet hattına Jhon Duran’ı transfer ederken, Asensio için de resmi girişimlere başladı. Fenerbahçe’nin Asensio için ilk teklifi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar… 

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Gelecek sezon yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, transferde emin adımlarla ilerliyor.

Sarı lacivertliler bu bağlamda önceliği hücum hattına verdi.

Edin Dzeko’nun ayrılığının ardından Nesyri’nin ve Cenk Tosun’un satışı gündemde olan Fenerbahçe’de, önemli bir transfer yapıldı.

Fenerbahçe, Jhon Duran’dan sonra Asensio’yu da transfer edecek İşte ilk teklif

Kanarya bu bağlamda, geçtiğimiz sezon 77 milyon Euro bonservisle Suudi Arabistan’a transfer olan Jhon Duran’ı kadrosuna kattı.

İLK TRANSFER TAMAM

Fenerbahçe, Duran transferinin ardından takviyelerine devam edecek ve bu kez kanat bölgesine transfer yapacak.

Sarı lacivertliler, bu bölgeye bir dönem Real Madrid’de de forma giyen, geçtiğimiz sezon Aston Villa’da kiralık oynayan ve bonservisinin PSG’de bulunduğu Marco Asensio’yu getirmek istiyor.

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Fenerbahçe, Jhon Duran’dan sonra Asensio’yu da transfer edecek İşte ilk teklif

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Estadio Deportivo'nun haberine göre, Fenerbahçe’nin Asensio transferi için PSG ile masaya oturduğu ve oyuncunun 14 milyon Euro olan maaşı için pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, Jhon Duran’dan sonra Asensio’yu da transfer edecek İşte ilk teklif

Bununla beraber maaşta indirime gidilmesi halinde oyuncunun bonservisinin alınma ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu öğrenildi.

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#Fenerbahçe Transfer#Asensio Transferi#Marco Asensio

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