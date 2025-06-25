Fenerbahçe Jhon Duran transferini bitirmek üzere! İkna sürecinde sona gelindi

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Golcü transferinde en iyi isimlere Çubuklu formayı giydirmeyi hedefleyen Fenerbahçe’nin listesindeki en önemli oyuncuların başında Jhon Duran geliyor. Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında oynayan Duran’ın, yeni sezonda Avrupa’da oynamak istemesi sonrası birçok takım, Kolombiyalı yıldızın peşine düştü.

FENERBAHÇE’DEN NET TAVIR

İngiltere Premier Ligi’nden West Ham United, Fulham, Wolves ve İtalya’dan Napoli, tıpkı Sarı Lacivertliler gibi Duran’ı transfer etmeye çalışıyor. Ancak bu takımlar içerisinde pazarlıklarda en net tavır koyan kulüp olan Fenerbahçe’nin, bir adım öne geçtiği belirtildi.

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SON DERECE KARARLILAR

Kanarya, 21 yaşındaki oyuncuya 10 milyon Euro maaş, kulübüne 7 milyon Euro kiralama bedeli teklif etmişti. Al Nassr’ın bu rakama sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun da bizzat telefonda görüştüğü Duran’ın yavaş yavaş ikna olma sürecine girdiği konuşuluyor.

77 MİLYONA TRANSFER

Fenerbahçe cephesinin bu süreçte gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu transferde mutlu sona ulaşmak konusunda son derece kararlı oldukları bildirildi. Duran, Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euroya transfer olmuştu.