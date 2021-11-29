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Fenerbahçe İzmir'de seri peşinde! Mesut Özil...

#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig

Galatasaray derbisinden zaferle çıkan Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Ligde seri yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

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Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe ligdeki çıkışını sürdürebilmek için bugün Göztepe deplasmanında. Süper Lig’deki 4 maçlık kazanamama serisini ezeli rakibi Galatasaray karşısında sonlandıran sarı lacivertliler yine bir sarı kırmızılı rakibi karşısında kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Hafta içi sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanına götürülmeyen Mesut Özil’in bugün 11’deki yerini alacağı öğrenildi. Ayrıca teknik direktör Vitor Pereira’nın derbide olduğu gibi 4’lü savunma dizilişi ile takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen ve 4 maçtır kazanamayan ev sahibi Göztepe’de ise sakat Marco Mihojevic ile cezalı Yalçın Kayan bugün forma giyemeyecek.

Fenerbahçe İzmirde seri peşinde Mesut Özil...

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#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig

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